У США ще одна жінка звинуватила Джо Байдена в домаганнях

Він планує балотуватися в президенти США.



Дві жінки звинуватили колишнього віце-президента США Джо Байдена, можливого кандидата в президенти США від Демократичної партії, в непристойній поведінці.

43-річна Емі Лаппос з Коннектикуту заявила в інтерв’ю The Hartford Courant, що Джо Байден непристойно доторкнувся до її носа під час заходу зі збору коштів у 2009 році, коли він займав пост віце-президента, а вона була “ніким”.

“Там не було сексуального підтексту, але він схопив мене за голову. Він поклав руку на шию і притягнув мене до себе, щоб потертися носами. Коли він притягнув мене, я думала, що він збирається поцілувати мене в губи”, – розповіла вона.

Лаппос опублікувала інформацію про передбачувані фривольностях у Facebook-групі Connecticut Women in Politics у відповідь на статтю колишнього члена асамблеї штату Невада Люсі Флорес для The Cut, в якій вона звинуватила Байдена “небажаних” дотиках.

Флорес розповіла, що під час передвиборної кампанії 2014 року Байден підійшов до неї, нахилився і поцілував в потилицю.

Нагадаємо, що Джо Байден заявив про плани брати участь у президентських виборах в США в 2020 році.

Для 76-річного Байдена це участь у виборах може стати третім. Вперше демократ став кандидатом на президентських виборах у 1988 році, але відкликав свою кандидатуру з виборів через три місяці після початку кампанії.