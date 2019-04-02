Корчинський закликав у другому турі голосувати за Порошенка

Лідер партії «Братство», відомий український громадський діяч Дмитро Корчинський закликає у другому турі президентських виборів голосувати за чинного президента Петра Порошенка. Про це він заявив в своєму відеозверненні, опублікованому на YouTube на каналі «Всесвітньо-Броварського телебачення».

«Всі шоковані президентськими виборами в Україні. Згідно з результатами ЦВК, понад 30% підтримки отримав клоун з антиукраинськой риторикою Володимир Зеленський, куратором якого є опальний олігарх Коломойський. Чинний Президент Петро Порошенко, втім, проходить у другий тур з невеликим відривом від Юлії Тимошенко», — зазначає Корчинський.

За його словами, що зараз пред’являють Порошенко свого часу висували і гетьману Івану Мазепі. «Ось говорили, що Мазепа корупціонер, і промосковський, і занадто довго при владі, і взагалі якийсь не такий. І Петро Олексійович дуже довго при владі. Однак наступні покоління борців за Україну називали мазепинцями. Так і ми з вами будемо називатися «порошенковцами», подобається це чи ні, але так і буде», — каже Корчинський.