Керівництво «Укроборонпрому» має пройти перевірку на поліграфі, – Порошенко

Весь керівний склад Державного концерну «Укроборонпром» має пройти перевірку на поліграфі. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, передає прес-служба головнокомандуючого.

«Ми звертаємося до Уряду з проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі всього керівного складу Державного концерну «Укроборонпром».

Окремо підготуйте списки тих, хто має пройти дослідження. Прошу включити туди і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу – і керівників підприємств, і тих, хто відповідає за фінансову діяльність», – сказав Президент України Петро Порошенко під час наради з Секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим та заступником Секретаря РНБОУ Сергієм Кривоносом.

Глава держави прийняв доповідь заступника Секретаря РНБОУ Сергія Кривоноса щодо пропозицій по перевірці ДК «Укроборонпром» та реформуванню оборонного сектора.

«У випадку виявлення підстав, прошу передати відповідні результати досліджень поліграфа або контррозвідці Служби безпеки Україна, або у правоохоронні органи. Якщо будуть виявленні ті чи інші обставини скоєння злочину», – заявив Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua Секретар РНБО Олександр Турчинов доповів, що більшість підприємств оборонної промисловості працюють в штатному режимі і достатня ефективно, зокрема над виконанням ракетної програми, затвердженої рішенням РНБО.

Найближчим часом планується випробування нових потужних ракетних комплексів і, враховуючи дуже важливе значення їх для зміцнення оборони нашої країни, ми звертаємось з пропозицією вам особисто взяти участь у фінальному етапі випробувань», – зазначив він.