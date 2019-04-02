У Будапешті пройшов парад «дурних ход»

Учасники параду «дурних ход» пройшлися по центру Будапешта, а перед початком ходи влаштували невелику розминку. За словами організаторів параду, його метою стало допомогти людям відволіктися від своїх щоденних проблем. «Я думаю, що життя і так досить серйозна, і час від часу приємно трохи подуріти і просто дозволити собі випустити пар», — розповіла 68-річна учасниця ходи Валерія Мереш.

Скетч «Міністерство дурних ход» увійшов в 14-й епізод серіалу «Літаючий цирк Монті Пайтона», що виходить на BBC з 1969 по 1974 рік. Це один з найвідоміших скетчів британської комедійної групи «Монті Пайтон», яка прославилася своїм абсурдистским і сюрреалістичним гумором. У цьому скетчі показується чиновник у виконанні коміка Джона Кліза, який йде на роботу в Міністерство дурних ход, по дорозі демонструючи кілька дивних способів ходити. У міністерстві чиновник розмовляє з відвідувачем, який хоче отримати грант на розвиток власної дурної ходи.

Експрес-інформація по країні

Угорщина – держава в Центральній Європі.

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Столиця – Будапешт

Найбільші міста: Будапешт, Дебрецен, Мішкольц, Сегед, Печ, Ниредьхаза, Кечкемет

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 93 036 км2 (108-я в світі)

Населення – 9,9 млн чол. (89-я в світі)

Офіційна мова – угорська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,828 (44-я в світі)

ВВП – $138,3 млрд (58-я в світі)

Валюта – угорський форинт

Межує з Україною, Румунією, Словаччиною, Сербією, Хорватією, Словенією, Австрією

Існує навіть Міжнародний день дурною ходи, заснований в 2011 році в честь скетчу, — свято відзначають 7 січня. В цей день в різних містах світу люди виходять на вулицю і намагаються повторити смішні руху «Міністерства дурних ход».

«Навколо Світу. Україна» писав про те, що любителі чорного гумору розумні й доброзичливі.

За матеріалами Birdinflight

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