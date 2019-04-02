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Садовий оголосив про похід «Самопомочі» на парламентські вибори

02.04.2019

Лідер партії «Самопоміч», мер Львова Андрій Садовий заявив, що його партія готується до парламентських виборів.

“Об’єднання “Самопоміч” йде на парламентські вибори. Розробляємо першу в українській історії систему формування переліку кандидатів за відкритими списками. Наші виборці можуть мати багато претензій до фракції «Самопомочі» в парламенті і з багатьма я солідарний. Альо ці хлопці і дівчата не скурвилися і робили що могли. Все тільки починається!», – написавши Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Садовий був кандидатом у Президенти, але згодом зняв свою кандидатуру на користь представника «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка.

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