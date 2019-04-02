Ця 94-річна жінка з Херсона вперше була на виборах в 1937-м

У Херсоні увагу виборців привернула літня жінка, елегантна, як королева Єлизавета II – в кокетливою капелюшку і пальто в тон, з завзятими сивими кучериками. Марія Житняк – одна з найстаріших мешканок Херсона, їй вже виповнилося 94 роки. Незважаючи на вік, вона все ще активна, ось і в неділю прийшла віддати громадянський обов’язок.

— Ми ходили на виборчу дільницю разом, — розповів «КП» в Україні» син літньої виборниці Юрій Житняк. – Останнім часом пішла тенденція, мовляв, потрібно ховати паспорта бабусь і не пускати голосувати. Нам хотілося довести: це неправильно. Мама — виборниця відповідальна, дисциплінована, на виборах, як кажуть, «собаку з’їла».

Скільки разів Марія Степанівна ходила на вибори, порахувати важко. Вперше брала участь у виборах в 1937 році, будучи школяркою. Тоді ще не голосувала, але, приміром, допомагала розносити запрошення. У повоєнному 1947 році стала членом виборчої комісії.

— А які були «породисті» кандидати, — посміхається син Марії Житняк. — Від Сталіна і Молотова, Ворошилова і Хрущова, Горбачова і Кравчука до Порошенка і майбутнього нового президента. В радянський час теж вибори проводили, тільки кандидат був всього один. Люди йшли як на свято, грала музика.

За словами Юрія, його мама все життя пропрацювала економістом, брала участь у будівництві Каховської ГЕС. Жінка в молодості була настільки красива, що режисери не раз пропонували їй зніматися в кіно, але щоразу отримували відмову.

Чи буде йти голосувати у другому турі виборів, сім’я ще не вирішила. Зізнаються, у великих роздумах, оскільки гідних кандидатів, на їх думку, не залишилося.