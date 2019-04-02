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Підрахунок голосів: ЦВК залишилося опрацювати менше 0,25% протоколів

02.04.2019

Центральна виборча комісія станом на 20:00 опрацювала 99,75% протоколів за результатами голосування на виборах президента України 31 березня.

Про це повідомляє ЦВК.

99,75% оброблених протоколів є результатами голосування 18840791 виборців.

Результати голосування розподілилися між кандидатами наступним чином:

Володимир Зеленський — 30,22% (5695219 виборців);
Петро Порошенко — 15,95% (3005573 виборців);
Юлія Тимошенко — 13,40% (2524777 виборців).

У Полтавській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Харківській, Сумській і Черкаській областях вже підраховані всі протоколи.

Найгірше рахують голоси в Київській області.

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