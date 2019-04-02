Масштабна пожежа: Миколаїв затягло ядучим димом і гаром

У Миколаєві у понеділок спалахнула пожежа на плавнях в Центральному районі.

На даний момент рятувальники продовжують ліквідацію декількох вогнищ загоряння, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Миколаївській області.

«Одночасно з цим епізодом пожежні двома відділеннями тушкують очерет на вул. Троїцької у Ингульском районі. Загальна площа горіння та причини встановлюються. Рятувальники приймають всі необхідні дії, щоб уникнути розповсюдження вогню на велику площу і загрози розповсюдження вогню на будівлі», — йдеться в повідомленні.