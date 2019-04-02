Станіслав Речинський: “А де, власне, Петро Олексійович?”

А де, власне, Петро Олексійович?

Пам’ятається, в неділю він говорив про те, що “почув молодь” і, відповідно, зробить висновки. А “молодь” була проти корупції, проти злодійства на озброєнні. І – тиша.

А до 21 вже недовго. Петро Олексійович мовчить. І про справу Свинарчука мовчить, і про справу Гандзюк. І про недавні кримінальних провадженнях прокурора Кулика щодо найближчого оточення Порошенко — Гонтарєвої, Філатова, Ложкіна і Стеценка. Генпрокурор Луценко зі своїм заступником Єніна ці виробництва чи знищили, то поклали під сукно. А підозри, які Кулик цим громадянам висунув – якимсь загадковим і незаконним способом “скасували”.

Чудовий привід для Петра Олексійовича показати, що він “почув молодь”. Поставити питання про законність дій Луценка і Єніна перел парламентом, а потім звільнити собак і під суд.

Але … тиша. Дочекаєтеся, Петро Олексійович, що “Нацкорпус” знову вас ганяти як вокзального злодюжку буде.

Станіслав Речинський