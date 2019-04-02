Віктор Небоженко: “Тимошенко зробила свою частину роботи. Тепер черга за Зеленським”

Народний вердикт.

Зараз в експертному середовищі, серед політологів, соціологів і журналістів йде активне обговорення того, що ж сталося 31 березня? Що це було? Хто виграв, а хто програв на цих виборах? Давайте спокійно і свідомо спростимо складну політичну ситуацію, до інтересів України та інтересів її основних гравців.

Історична місія Тимошенко і Зеленського цієї виборчої кампанії – звільнити Україну від Порошенка і його клану. От і все. Тимошенко зробила свою частину роботи. Тепер черга за Зеленським. Звичайно, Тимошенко більш підготовлена до ролі президента, ніж Зеленський, але зараз головне позбутися від Порошенка, як умова руху України вперед.

Але якщо Порошенко, використовуючи свої важелі фальсифікації та підкупу, скандально «переможе у другому турі, тим гірше для нього, бо легітимність такої перемоги буде мінімальною, оскільки він відмовився виконати «народний вердикт», – піти з влади. А це означає не тільки втрату поваги і довіри населення, але і зростання радикальних ненасильницьких форм протесту проти такого президента, презираемого країною і міжнародним співтовариством.

Крім того, таке «антинародний поведінка» впертого політика означає принципову відсутність діалогу між владою та народом. Народ свою думку висловив, а політик до нього не прислухався. Якщо політик вперто хоче за будь-яку ціну зберегти свою владу, то громадяни мають право не коритися наказам такого політика.

У свою чергу, для утримання влади, отриманої нечесним, несправедливим шляхом, Порошенко доведеться переходити від методів брехні, розколу, підкупу і маніпулювання до прямих методів примусу, тиску, шантажу і репресій. Цього вимагає логіка формування будь-якого електорального авторитаризму і режиму особистої влади.

А Зеленський – це “чорна мітка” українців, які зневажають і не хочуть бачити Порошенка президентом, не більше. Зеленський як політик, поки, не альтернатива Порошенко, а засіб позбавлення від Порошенка. Виборці скористалися виборами, як приводом для вираження свого невдоволення Порошенко як президента.

Не буде Зеленського – з’являться нові політики, бо в суспільстві є запит на зміну влади. А восени у Верховну раду і під парламент прийдуть інші, більш радикальні політики, які вже не будуть церемонитися з Порошенко, бо його формальне переобрання не буде мати політичної ціни, ні для громадян України, ні для нових парламентаріїв. І все почнеться спочатку.

Так, що Порошенко даремно, так сильно чіпляється за владу.

Віктор Небоженко