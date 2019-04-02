Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Італії передумали позбавляти ґвалтівників “гідності”

02.04.2019

В Италии передумали лишать насильников "достоинства"Кардинальних заходів не буде.

Нижня палата парламенту Італії схвалила законопроект, спрямований на боротьбу з сексуальними злочинами, зокрема зґвалтуваннями і порно-помстою в інтернеті.

Законопроект був схвалений одноголосно 461 депутатом.

Документ, зокрема, передбачає позбавлення волі до 6 років або штраф у розмірі від 5000 до 15 000 євро за передачу, доставку, публікацію чи поширення зображень або відео порнографічного змісту без згоди осіб, які присутні на фото або відео.

У той же час права партія “Ліга” вирішила відкликати поправку про хімічну кастрацію ґвалтівників, що викликала суперечки в правлячій коаліції.

“Ми знаємо, що ця поправка не підтримується “Рухом 5 зірок” на цій стадії”, – сказала міністр Джулія Бонжорно.

В “Лізі” сподіваються, що норма про хімічну кастрацію стане частиною нового законопроекту, який підготує партія.

Ультраправа “Ліга” запропонувала хімічну кастрацію за деякі сексуальні злочини, в разі згоди винуватця, як умова для умовно-дострокового звільнення. Деякі країни вже практикують хімічну кастрацію.

Але партнери “Ліги” по коаліції, “Рух 5 зірок”, відхилили пропозицію.

Читайте також:   День Перемоги для українців виявився важливішим Дня незалежності, показало опитування
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *