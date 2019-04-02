В Італії передумали позбавляти ґвалтівників “гідності”

Кардинальних заходів не буде.



Нижня палата парламенту Італії схвалила законопроект, спрямований на боротьбу з сексуальними злочинами, зокрема зґвалтуваннями і порно-помстою в інтернеті.

Законопроект був схвалений одноголосно 461 депутатом.

Документ, зокрема, передбачає позбавлення волі до 6 років або штраф у розмірі від 5000 до 15 000 євро за передачу, доставку, публікацію чи поширення зображень або відео порнографічного змісту без згоди осіб, які присутні на фото або відео.

У той же час права партія “Ліга” вирішила відкликати поправку про хімічну кастрацію ґвалтівників, що викликала суперечки в правлячій коаліції.

“Ми знаємо, що ця поправка не підтримується “Рухом 5 зірок” на цій стадії”, – сказала міністр Джулія Бонжорно.

В “Лізі” сподіваються, що норма про хімічну кастрацію стане частиною нового законопроекту, який підготує партія.

Ультраправа “Ліга” запропонувала хімічну кастрацію за деякі сексуальні злочини, в разі згоди винуватця, як умова для умовно-дострокового звільнення. Деякі країни вже практикують хімічну кастрацію.

Але партнери “Ліги” по коаліції, “Рух 5 зірок”, відхилили пропозицію.