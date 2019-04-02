Київському бізнесменові повідомили про підозру у заволодінні 400 тисячами при ремонті шкіл

Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру директору ТОВ «Евроромбуд», який заволодів коштами місцевого бюджету, виділеними на ремонт шкіл і дитячих садів. Про це ЗМІ дізналися з повідомлення прес-служби прокуратури столиці.

Як встановлено досудовим розслідуванням, у 2017 році між зазначеним приватним товариством та районним управлінням освіти було укладено низку договорів з капітального ремонту навчальних закладів в Оболонському районі Києва. Надалі, директор зазначеного підприємства вніс в офіційні документи неправдиві відомості про обсяги та вартість фактично виконаних робіт, чим завдав збитків місцевому бюджету на суму майже 400 тисяч гривень.

Дії працівника кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю строком до 3 років. Органом попереднього розслідування встановлюється причетність інших осіб до скоєння даного злочину, зазначають у прес-службі прокуратури міста Києва.