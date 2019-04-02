Олександр Турчинов задекларував понад 2 млн гривень доходів

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов оприлюднив електронну декларацію про доходи за 2018 рік.

Дані містяться в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Згідно з документом заробітна плата Турчинова, отримана за основним місцем роботи в 2018 році, становить 709 710 тис. гривень. Відсотки від коштів, розміщених на банківських рахунках, склали 1 млн 343 тис. 998 грн.

Дружина керівника Радбезу Ганна Турчинова в 2018 році заробила в Національному педуніверситеті імені М. П. Драгоманова 336 тис. 33 грн.

У спільній власності подружжя є квартира у Києві площею 381,80 кв. м і два машиномісця загальною площею 37,8 кв. м і машина Toyota Prado 2018 року випуску. Сім’я також орендує в Білогородці під Києвом частина житлового будинку площею 82,6 кв. м.

Секретар РНБО має авторські права на 20 нематеріальних об’єкта, серед яких літературні твори, монографії, знаки для товарів і послуг. Турчинов також задекларував 27 старовинних книг, 12 картин, годинник і 2 підсвічника.

Як наголошується в декларації, у спільній власності подружжя Турчинових є кошти на рахунках Ощадбанку. Зокрема, Олександр Турчинов зареєстрував 247 тис. 515 гривень, 1 2 млн 483 тис. доларів США і 9983 євро. Дружина має на рахунках 2 євро і 6713 грн. Крім того, секретар РНБО задекларував 700 тисяч доларів США та 3 тисячі євро готівкових коштів.