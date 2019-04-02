У Меган Маркл і принца Гаррі з’явилася загальна сторінка в соцмережі

Пара зареєструвалася в Instagram.



Герцога і герцогині Сассекским дозволили завести офіційну сторінку в Instagram. Сьогодні, 2 квітня, на ній з’явився перший пост.

Всього за 40 хвилин з моменту публікації першого посту на сторінці sussexroyal – офіційній сторінці герцога і герцогині Сассекских в Instagram, на неї підписалося понад 50 тис осіб.

Перший пост носить абсолютно інформативний характер: «Це офіційна сторінка Їх королівська високість герцога і герцогині Сассекских». А в фотоальбом увійшли яскраві та емоційні публічні моменти за останні півроку з життя Меган і принца Гаррі.

«Нарешті!», «Я рада, що створили аккаунт до того, як всі почали постити фото дитини», «Давайте встановимо новий світовий рекорд за кількістю підписників», «Ласкаво просимо Меган і Гаррі», – залишають коментарі користувачі.

Цікаво, враховуючи кількість прихильників королівської сім’ї, а також так званий «ефект Меган», поб’є сторінка герцога і герцогині Сассекских рекорд за кількістю підписників у Instagram.