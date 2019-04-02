«Поїхав у «відрядження»: російський окупант розкрив схему відправки «ихтамнетов» на Донбас

Засуджений в Україні за тероризм громадянин Росії Олексій Седиков визнав, що військових його країни відправляють для участі у війні на Донбасі цілком офіційно під виглядом відрядження.

Кожен окупант, за його словами, дає на це свою згоду. Про це засуджений терорист розповів в інтерв’ю «Новій газеті».

Згадуючи про те, як він потрапив на українську територію, Седиков зазначив, що приводом для цього нібито послужила загибель далеких родичів в Донецьку влітку 2014 року. Після цього він «просто взяв і поїхав» в чужу йому країну.

Журналіст уточнила у нього, як саме він добирався до України, однак Седиков ухильно відповів на це питання.

«Блін. Я от не можу зараз вам сказати про ті речі, про які ви запитуєте. Ну ось дивіться, у Чечню держава посилало всіх підряд, а тут все по-іншому. Я свою згоду особисто дав, як у відрядження, розумієте? Свого керівництва», — сказав терорист.

Седиков додав, що був старшим лейтенантом і працював у воєнізованому підрозділі, який займався безпекою високопоставлених чинів.

«Взяв лист на відрядження, паспорт, оскільки я покидав місце дислокації, і поїхав. Через Ростов. Через якийсь там курган, перед тим як пересікати кордон. Українських прикордонників там вже не було. Була межа «ЛНР». І там теж такий же пропуск», — згадує окупант.

На навідні запитання журналістки він обурився, що вони є дуже незручними для нього, однак все ж розкрив деякі деталі того, як Кремль здійснює перекидання своїх військ на Донбас.

«Військовий підрозділ (знайшов. — Ред.), Другий армійський корпус, сформований у м. Дебальцеве. І розподілили нас на території розбитої колонії, прямо в зоні, там вже нікого не було», — розповів Седиков, додавши, що проти українців він встиг повоювати менше півроку, до липня 2016 року.