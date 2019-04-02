Нью-Йорк вводить плату за в’їзд в центр Манхеттена

Влада Нью-Йорка затвердили бюджет штату в розмірі $ 175,5 млрд. Згідно з документом, південніше 60-ї вулиці Манхеттена з’явиться платна зона для водіїв. Поки не повідомляється, скільки будуть стягувати за в’їзд в центр міста і будуть категорії водіїв, яких звільнять від цього збору, однак всі виручені кошти обіцяють спрямувати на вдосконалення системи громадського міського транспорту.

Також Нью-Йорк стане другим американським штатом після Каліфорнії, заборонив одноразові пластикові пакети. Мешканцям пропонують купувати паперові пакети або користуватися своїми экосумками. За паперові пакети округу будуть стягувати за п’ять центів: з них два центи підуть місцевим органам влади, а три – в державний фонд охорони навколишнього середовища. Заборона на пластик вводиться в березні 2020 року.

«Навколо Світу. Україна» писав про перше враження від Нью-Йорка.

За матеріалами 34travel.me

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Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

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