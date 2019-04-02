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Тимошенко сказала, що буде допомагати новому президенту

02.04.2019

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила, що не буде агітувати своїх прихильників віддавати свої голоси за когось із кандидатів у другому турі. Сама ж лідер буде допомагати новому президенту.

Про це вона повідомила на прес-конференції.

За словами Тимошенко, вона не може брати на себе відповідальність давати поради виборцям.

«Я вважаю, що жоден з кандидатів, які є у другому турі, не впораються з цими викликами і не припинять ні війни, ні біди», – сказала політик.

Тимошенко додала, що буде «допомагати будь-якого президента, якого обере країна» і реалізовувати напрацювання щодо «Нового курсу», щоправда – до парламентських виборів.

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