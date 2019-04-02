Медведчук відповів на пропозицію провести дебати з Коломойським

Голова політради «Опозиційної платформи — За життя» і кум президента РФ Віктор Медведчук заявив, що готовий дебатувати з ким завгодно, проте представляти сторону кандидата в президенти Петра Порошенка він не буде.

Про це Медведчук заявив в ефірі телеканалу «112.Україна», коментуючи заяву радника кандидата в президенти Володимира Зеленського Руслана Рябошапки про те, що якщо Зеленський «маріонетка Коломойського», то дебати можливо краще провести між Коломойським і Медведчуком.

За його словами, він віддає данину «розумникам з команди Зеленського» і якщо говорити серйозно, то готовий дебатувати з ким завгодно.

Разом з тим Медведчук зазначив, що він не знає, наскільки Зеленський являє Коломойського, проте представляти Порошенко він сам не може, так як довгий час виступав проти нього і підтримував іншого кандидата на виборах.

Кум Володимира Путіна підкреслив, що ні він, ні «Опозиційна платформа» не будуть підтримувати жодного з кандидатів, які пройшли у другий тур президентських перегонів.

«Можливо незабаром в Україні розпочнеться новий сезон «95 кварталу» і тоді подивимося, хто над ким буде сміятися», — резюмував Медведчук.

Раніше радник шоумена і лідера першого туру президентських виборів Володимира Зеленського Руслан Рябошапка прокоментував заяву Петра Порошенка про те, що Зеленський є маріонеткою Коломойського, зазначивши, що чинний президент відстоює інтереси Віктора Медведчука.