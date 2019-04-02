У Техасі горить хімзавод: є постраждалі

Піднявся величезний стовп чорного диму.



У вівторок, 2 квітня, на хімічному заводі KMCO в штаті Техас виникла пожежа, постраждали двоє робітників.

За даними поліції округу Харріс, в результаті інциденту два працівники отримали поранення, одна людина зникла безвісти.

Шериф округу Ед Гонсалес у своєму Twitter повідомив, що поліцейські перекрили дороги біля заводу.

Над територією заводу піднявся величезний стовп чорного диму.

Мешканців, які перебувають у радіусі 1 милі від пожежі на заводі KMCO, попросили сховатися в притулках.