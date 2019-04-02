Комбат «Донбас-Україна»: Хто голосував за Зеленського — «заробітчани», які хочуть «просто перестати стріляти»

Всі, хто голосував за кандидата в президенти України Володимира Зеленського — «заробітчани», які хочуть «просто перестати стріляти». Про це заявилкомандир батальйону «Донбас-Україна» В’ячеслав Власенко.

«Всі, хто голосував за Зе в ЗСУ — «заробітчани», що покликані в 17-19 років, які хочуть «просто перестати стріляти» і багато заробляти», — заявив командир батальйону.

Користувачі Мережі активно прокоментували даний пост.

«А ,що ж тут поганого,що люди хочуть припинити проливати кров і вмирати, а жити і заробляти в світі? Я в 2015 пішов добровільно в ЗСУ, працював 14 років в Італії, зарплата була в середньому 1300 євро на місяць, я кинув все і поїхав в Україну. У 2017, дійсно, бачив багато працівників, що підписували контракт», «щось мені здається, що це не нуль голосував. Ну, принаймні, не по полам. Друга лінія так, повірю. Ну нехай тепер переходять на нуль. Або в Сирію, або на далекий Схід, там все одно мізків немає, нехай служать», — пишуть під постом.