Член команди Зеленського: ГПУ, СБУ і ГФС необхідно запустити заново з новими людьми

Більшість реформ, ініційованих після Революції гідності провалені, спроби реформувати державні інститути виявилися марними. Всі держоргани треба формувати заново з новими людьми. Про це заявив член команди кандидата в президенти Володимира Зеленського, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.



«Прокуратура – провал, суди – провал, СБУ – провал, ГФС – повний провал! Тому є єдиний підхід, який нам доведеться застосовувати – це старий підхід революції: до підстави і потім», — сказав він.

На його думку, іншого виходу немає, інші методи не працюють.

«Тому наш підхід до реформування і Генеральної прокуратури, і всіх органів, які я перерахував (та інших) – повністю викорінити цей вірус корупції і старих підходів, який там знаходиться разом з людьми, і запустити ці структури заново», — додав він.

При цьому член команди Зеленського впевнений, що ГПУ взагалі бути не повинно.

Що модель її заміни вже є. СБУ в свою чергу повинна перетворитися в контррозвідку.

На чолі нових органів повинні стояти позасистемні люди, які розуміють мета цих нових органів в державі.

Оскільки Зеленський сам не людина системи, то він підтримує такий радикальний підхід.

Крім того, державна служба повинна бути більш ефективною і гнучкою, більше нагадувати роботу приватних структур. Тому повинен бути змінений закон про держслужбу.