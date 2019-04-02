США розробляють лазерне зброя для знищення ракет з ядерними боєголовками

Агентство протиракетної оборони США (MDA) розробляє потужне лазерне зброя великої дальності для знищення атакуючих міжконтинентальних балістичних ракет з ядерною боєголовкою, сообщаетWarrior з посиланням на військових чиновників.

Як передбачається, зброю, яке буде встановлюватися на безпілотні повітряні платформи, в тому числі на космічні перехоплювачі, які працюють на навколоземній орбіті, зможе збивати МБР з допомогою лазера на будь-якому етапі її польоту. Потужності лазера має вистачити для того, щоб «пропалити дірку в металі» ядерної ракети, пояснили виданню джерела.

За словами розробників зброї з Пентагону, чим вище від землі буде знаходитися джерело лазера, тим більше дальність його дії.

У той же час, один з представників компанії-розробника зазначив, що підбита лазером МБР може розірватися на тій території, з якої була запущена, що і буде «справжнім стримуючим фактором».

Таким чином, наявність у США відповідного потужного лазера збільшить ризики для країни-агресора, який задумається про ядерну атаку проти Америки та її союзників.

У роботи з лазерами в космосі є складність — атмосфера розсіює промені, зменшуючи їх потужність. У той же час на орбіті зараз знаходиться дуже багато осколків, які заважають точному вибору мішені. Для вирішення цієї проблеми потрібні особливі сенсорні технології, які, як стверджується, нещодавно були успішно протестовані MDA.

Як відзначається, у порівнянні з традиційною зброєю у лазерного багато переваг, серед яких найвища у всесвіті швидкість-близько 300 тис. км за секунду, а також низька вартість, масштабованість і точність. У сукупності ці властивості роблять це знаряддя смертельним. При цьому лазери придатні для боротьби з мішенями широкого спектру.