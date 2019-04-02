Зріз суспільства або відповідь на «совок»: Чому бійці ВСУ віддали свої голоси за Зеленського

Нічого дивного в тому, що військовослужбовці у зоні ООС проголосували в більшості своїй проти чинного президента немає. Про це в коментарі InfoResist розповів відомий активіст і волонтер Юрій Касьянов.

За його словами, дивно не те, що багато хто голосували проти Порошенка, а те, що за нього там взагалі хтось голосував.

«Чесно кажучи, я очікував трошки іншого результату. Я думав, що його там прокотять, абсолютно прокотять. Ми чудово розуміємо, що в зоні ведення бойових дій зараз вже не та армія, яка була в 2014-2015 році, коли вона перебувала значною частиною з добровольців. І ці люди вже точно голосували таким чином, що Петі, мабуть, дісталися б пару голосів яких-небудь вертухаїв, які поставлені доглядати там за військовими. Тому що Петро Олексійович зробив для армії більше поганого, ніж хорошого. Війну він фактично програв як головнокомандувач. Військові, які перебувають на війні, не можуть цього не бачити. Не можуть не бачити цієї брехні. Не можуть не бачити, що роблять ці Гладковские, що роблять Муженки. І військові голосують так, як вони можуть голосувати, як вони вважають за потрібне. Навіть, незважаючи на те, що багато серед них так званих заробітчан. Тут все зрозуміло і логічно», — сказав він.

Експерт вважає, що військовим набридла окопна війна. Тому деякі тези програми Зеленського можуть бути зрозумілі.

«Я думаю, що тут більше протестне голосування. І звичайно ж знаєте, окопна війна, та, яка зараз є, окопна війна вона ні в які часи ніколи не подобалася. І перша світова війна, на окопах люди сиділи і мріяли, щоб це нарешті закінчилося. І навіть там виходили брататися на Новий рік, на Різдво до супротивників. Такі випадки були відомі. Тому те, що пропонує Зеленський, деякі його речі, які я не сприймаю, це домовлятися з ворогом і мир за всяку ціну, ці слова мають підтримку його позиції, в тому числі і серед воюючих, в частині воюючої армії. Це не дивно. І найголовніше військові обирають між двох зол. Порошенко вони вже наїлися. З Зеленським вони сподіватися на якісь зміни», — резюмував Юрій Касьянов.

Популярність Зеленського в середовищі військових визнає і радник міністра оборони Юрій Бірюков.

На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що у ЗСУ «багато проголосувало за Зеленського, на жаль і ах».

«І в моїй улюбленій 79-ке, і близько знайомої мені 10-ке, і в не менш шанованою мною 93-ке». При цьому він зазначає, що за інших кандидатів у даних частинах практично не голосували — тільки Порошенко і Зеленський.

Бірюков як і Касьянов вважає, що на результаті голосування позначився склад бійців, багатьох з яких не було в зоні бойових дій в 2014-15 роках

«Це не трагедія і не фінал. У 2024 там буде ще менше тих, хто був у 14-15. А в умовному 2050 там взагалі не буде нікого з тих, хто був у 14-15 рр», — додає він, зазначаючи, що армія – зріз суспільства і в ній служать різні люди.

Радник міністра оборони зазначає, що ухвала ВСУ як «совкової» армії некоректно. Він нагадує, що в армії, яка була до приходу до влади Петра Порошенка і явка була б 100% і підтримка влади – з результатом 99%. А так вибори для бійців і офіцерів пройшли демократично.

«Багато пишуть про «заробітчан», які прийшли на контракт в 16-17. Так вибачте, але будь прийшов на будь-яку роботу — він як би за гроші працює. А в розрізі армії — це і є поступове, не миттєве, формування професійної армії», — резюмував Бірюков.