В Одесі затримали консула Молдови

У вівторок, 2 квітня, співробітники молдавської антикорупційної прокуратури та Національного Центру по боротьбі з корупцією (НЦБК) затримали консула Молдови в Одесі Сергія Шептелича.

Як повідомляє прес-служба НЦБК, перед затриманням були проведені обшуки в приміщеннях консульства і в квартирі Шептелича.

Консула підозрюють в пасивній корупції. За даними слідства, 6 квітня минулого року Шептелич незаконно видав громадянину однієї з арабських країн 60-денну візу . За це він вимагав та отримав EUR 100. У ході попереднього слідства підозрюваний своєї провини не визнав.

Консул був доставлений на батьківщину, суд виніс рішення про заборону на виїзд з країни протягом 30 днів.

Якщо Шептелич буде визнаний винним, то йому загрожує штраф у розмірі від 1000 до 2000 умовних одиниць, а також заборона на право займати певні посади на строк до 5 років, зазначає НЦБК.