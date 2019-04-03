Климпуш-Цинцадзе виборцям Зеленського: Ви хочете втратити всі досягнення за останні п’ять років?

Аргументи про відсутність досвіду і необхідних знань є для виборців Зеленського швидше перевагами.

Погортавши стрічку виборчих новин, зраділа, що люди шукають конструктив, хоч деякі коментарі і дивують. Наприклад, про те, що прихильники чинного президента «агресивні». Дехто йде далі і вже звинувачує в тому, що гаряча дискусія розриває країну, а тому нам, мабуть, треба, змиритися з реваншем. Що ж…

Уявіть, будь ласка: ви летите в літаку і знаєте, що там попереду, за туманом, гора, в яку ось-ось влетите. Вас переконують, що гори там немає. Ви ж знаєте, що вона є: тут вже відбувалися катастрофи, і радар показує попереду гору! Але люди поруч кажуть, що не повірять, поки самі не переконаються. Ось приблизно так я можу описати свої емоції, коли чую аргументи за ЗЕ.

Мотиви його виборців зрозумілі — при такій складній (але не настільки, як деякі намагаються зобразити) економічної ситуації, все ще не викоренена корупція і з таким інформаційним простором на інше годі було й сподіватися.

На жаль, аргументи про відсутність досвіду і необхідних знань є для виборців Зеленського швидше перевагами, ніж недоліками кандидата. Розумію, що його високий рівень підтримки — це результат недовіри до державних інститутів. Цей чіткий сигнал товариства повинно бути почутим і врахованим максимально швидко.

Але тільки на владі ця відповідальність? Отримавши в 2014-му свободу слова, ми скористалися нею мудро, щоб дати людям об’єктивну картинку? При всій повазі до ЗМІ, моя відповідь — ні. Зараз модно критикувати та шукати зраду, поки не знайдеш. А якщо не знайшов (або, не дай Бог, ще й позитив побачив), значить, продався. Скажіть, а це хіба не агресивне ставлення до себе самим вже протягом кількох років? Хіба не в токсичну середу ми самі себе загнали майже страхом осуду за спробу помічати перемоги? Соромимося успіху.

У нашому публічному дискурсі абсолютно знецінені всі колосальні зміни в країні, починаючи від доріг і кіно, закінчуючи децентралізацією та євроінтеграцією.

Ох, як би було добре, якби за кілька років в спустошеною країні з укоріненими корупційними традиціями можна було створити ще й нову, цілком добропорядну, судову систему! Але становлення верховенства права та справедливості — це тривалий процес, який вимагає роботи, терпіння і поваги один до одного. Якщо, звичайно, під справедливістю не мається на увазі розстріл людей з автомата, як у відомому серіалі … І критики «агресії» прихильників Президента елегантно мовчать про те, що його опонент пропагує таке неприкрите насилля.

Але повернемося до справедливості, якої чекають від Зе. Справедливість є там, де є власна гідність і повага до ближнього. Власне євромайдан був Революцією Гідності.

ДОСТОЇНСТВА!

Тому, опустивши всі розмови про досвід, освіту, очевидні зв’язки з Коломойським і т. п., подумайте про гідність. Своє і своєї держави.

Тому що роками «дражнити хохлів» перед московською публікою — це приниження. Вибачатися перед вбивцями — це приниження. «Жарти», побудовані на висміюванні фізичних недоліків, інших народів і рас — це приниження. Тролінг своєї ж країни, її мови, історії, нарешті, її горя — це не гумор, а приниження. Вся кар’єра переможця першого туру виборів — це історія великого приниження, що стало прибутковим бізнесом і тепер хоче оформитись у державну політику.

Той, хто живе в парадигмі «принижуватися/принижувати», просто не вірить у справедливість, в яку віримо і за яку ми боремося.

І щодо «розривання» країни критикою Зеленського. А заяви про винесення за дужки все, що дорого мільйонам — мови, історії — це не розривання країни? Або ми знову повертаємося туди, де сам факт нашого існування — це провокація? Отримали!

За 5 років було багато помилок, прорахунків і розчарувань. Але як країна ми все ж не втратили гідність, не стали на коліна, не дали приводу для ворогам свята і друзів не підвели.