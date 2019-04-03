Між сміхом і сльозами: народ хоче розлучення з Порошенком

Зеленський це просто спосіб прибрати Порошенко. Це не політично рівний йому кандидат.

Справа в тому, що Порошенко так побудував виборчу кампанію, що у нього не було політичних союзників. Ні Кошулинський, ні Він, ні Бойко, ні Льовочкін, ні Медведчук не вирішуватися на підтримку. Ось в чому справа. Самотність таке собі. Але всі повинні розуміти, що Порошенко пишається ці. В підсумку це виявилося великою проблемою. Так що з політичної точки зору подолати розрив між Зеленським і Порошенка у 2 мільйони голосів неможливо.

Голосування проти Порошенка пов’язано з тим, що люди втомилися від нього, люди не хочуть його другий раз. От і все. Ті, хто хотів Порошенко, щоб він залишився, проголосували за нього в першому турі.

Він повністю вичерпав свій електорат, у нього немає ні копійки. У мене таке було на виборах у 1994 році, коли з 32% або 36% переміг Кравчук, але ми як професіонали, коли почали рахувати свої ресурси, і виявилося, що у нас ще ой-ой-ой, є ще 15%. Ось зараз така ситуація і з Зеленським. У нього є ще електорат, який до нього як до людини, завдання якого звільнити Україну від Порошенка. І все.

Я собі не уявляю як «Свобода» чи Медведчук, чи Бойко, або Смешко прямо скажуть «Голосуйте за цього». Так що 60% цих людей, які не мають чіткої вказівки, грубо кажучи, свого лідера, проголосують за Зеленського. Це не тому, що він дуже хороший.

Я розумію, чому у всіх киплять мізки. Здається, що Порошенко зі своїм досвідом у політиці просто не може програти. Але, він сам винен. Президент вибрав собі головного ворога Тимошенко і зумів з останніх сил відвести її від другого туру. Але тепер він у приниженому становищі. Він як досвідчений боксер, який 10 років вражав світ, зараз програв 18 річному починаючому боксеру.

Це його власна стратегія. І виграти він не може. Тільки якщо зможе якось сфальсифікувати 2 мільйони голосів. Але я собі це не уявляю, тому що Тимошенко зараз буде ретельно контролювати.

Дебати не спрацюють. Звичайно, Порошенко досвідченіша. Я пам’ятаю варіант, коли був важко хворий Ющенко і Янукович. Януковича тоді Манафорт добре підготував і там, в принципі, була нічия. А тут, звичайно, не можна порівняти – досвідчений політичний оратор Порошенко проти політика-початківця Зеленського. Я думаю, вони не підуть на дебати, і правильно зроблять. Ще раз повторюю, електорат Зеленського буде голосувати за Зеленського, тому що не хоче Порошенко, а не тому, що Порошенко краще на дебатах.

Якщо ж Порошенко натисне і залишиться, то це буде гірше для нього самого. Згадаймо, як тяжко пройшла друга каденція Кучми. Міжнародна ізоляція, кольчуги, вбивство Гонгадзе. Так минули роки. Порошенко, поза всяким сумнівом, доведеться утримувати свій режим і витрачати на це 100% свого часу.

Віктор Небоженко