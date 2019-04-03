«Бориспіль» раптово скасував безліч чартерних рейсів

Київський аеропорт «Бориспіль» пригрозив скасувати частину чартерних рейсів авіакомпанії Bukovyna Airlines через систематичної несплати перевізником послуг аеропорту.

Про це повідомляє прес-служба «Борисполя» на сторінці в Facebook. Компанія відмінила рейси, заплановані на вівторок, 2 квітня. Уточнюється, що загальна заборгованість складала близько 4 мільйонів гривень.

«Нам дуже неприємно, що внаслідок непорядної фінансової поведінки авіаперевізника можуть постраждати пасажири. Тим не менш, ми більше не можемо накопичувати борг без будь-яких перспектив його сплати», – пояснив перший заступник генерального директора аеропорту.

Однак, як зазначили представники аеропорту, Bukovyna Airlines «вийшла на конструктивний діалог» і частково виплатила борг.

«Всі заплановані чартерні рейси 03.04.2019 року у 02:15, 04:40 та о 12:15 за київським часом будуть обслуговуватися», – сказано в повідомленні.

Зазначимо, Bukovyna Airlines є чартерним перевізником, який базується в Чернівцях. В його флоті знаходиться 5 літаків з середнім віком 25,8 років. Авіакомпанія виконує рейси на замовлення туристичних операторів.