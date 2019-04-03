У Німеччині закрили всі норкові ферми

Країна посилила закони.

Остання в Німеччині норкова ферма припинила свою роботу під тиском зоозахисників та державної ветеринарної служби. Інші ферми закрилися ще раніше із-за посилення законодавства.

Ферма в місті Раден (Північний Рейн-Вестфалія) припинила свою роботу після публікації відео, знятого на її території з дрона. Записи в березні опублікувало Бюро по захисту тварин. Згідно з ним, норок на фермі тримали в тісних клітках і тварини страждали від спраги.

Інспекція з захисту прав тварин після публікації вирушила на ферму, але виявила порожні клітини. Власник ферми Микита Бош, який займався бізнесом з розведення норок в Радене останні 20 років, підтвердив, що виробництво хутра закрито. За словами бізнесмена, він продав тварин фінським зверофермам.

Власник ферми пояснив своє рішення тиском зоозахисників і посилилися перевірками ветінспекції. Претензії до свого підприємству Бош вважає несправедливими: якби норки хворіли або отримували рани в тісних клітках, хутро став непридатним для продажу.

Звіроферма в Радене пропрацювала довше всіх аналогічних підприємств в Німеччині. Інші хутрові ферми закрилися протягом останніх двох років – закон про умови утримання тварин на звірофермах в 2017 році посилили настільки, що бізнес з розведення хутрових звірів став збитковим.