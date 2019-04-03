У Запоріжжі відділення банку вкрали термінал з грошима

Невідомі особи в ніч на вівторок викрали платіжний термінал з грошима з відділення банку в Шевченківському районі Запоріжжя.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Нацполиции в області.

За даними відомства, 2 квітня від працівників приватної служби охорони надійшло повідомлення про спрацювала у відділенні сигналізації.

На місці події поліцейські з’ясували, що в 3:08 спрацювала сигналізація у відділенні.

Прибулі на виклик співробітники приватної охоронної фірми підозрілих осіб не виявили, але камери відеоспостереження зафіксували, що 3 невідомих проникли у фойє відділення банку і вкрали термінал.

Сума збитку встановлюється, розпочато розслідування за ознаками ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу.