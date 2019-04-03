«Залишився 21 день. Думайте»: Активісти звернулися до Порошенка з рядом вимог

Громадські організації закликали президента Петра Порошенка звільнити причетних до вбивства активістки Катерини Гандзюк херсонських чиновників Андрія Гордєєва і Євгена Рищука. Про це йдеться у зверненні ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» до президента, опублікованому на сторінці в Facebook.

«Ситуація з нападами на представників громадянського суспільства є системною і потребує Вашої уваги … Ми говорили про необхідність звільнення з посад осіб, причетних до вбивства нашої подруги, — Андрія Гордєєва і Євгена Рищука, щоб вони не могли впливати на слідство», — йдеться у зверненні.

Активісти зазначають, що Порошенко отримав третій результат на Херсонщині. «Після Володимира Зеленського та Юрія Бойко. Цей результат Вам забезпечили вбивці Гандзюк. Залишився 21 день…. Думайте», — йдеться в заяві.

«Можете і далі слухати своїх «союзників», які привели вас до 16% проти 54,70% в 2014 році, і побачите крах у другому турі. А можете нарешті висунути голову з піску і зробити те, що давно мало бути зроблено:

Звільнити з посад Гордєєва і Рищука. Вбивці Гандзюк повинні зникнути з політичного горизонту назавжди. Бездіяльність робить Вас співучасником. Ми вимагаємо притягнути їх до відповідальності перед судом. Доказів вже досить.

Владислав Мангер повинен сісти. Так як зараз його люди тиснуть на свідків і потерпілих, що загрожують їм і домовляються з Гордєєвим і Рыщуком покривати один одного. Свобода Мангера, Гордєєва і Рищука — це Ваша особиста помилка. Виправляйте її.

Ви повинні публічно засудити Труханового і Кернеса, а також їх друзів-злочинців, які кошмарят представників громадянського суспільства в Одесі, Харкові та інших регіонах України. Домовленості з росіянами і сепаратистами не роблять Вам честі як головнокомандувачу.

Генпрокурор повинен нарешті подати у Верховну Раду клопотання про зняття недоторканності з нардепа Геннадія Бобова. Це ще один феодал з Черкаської області — за всіма ознаками він — замовник вбивства журналіста та активіста Василя Сергієнка. Цього злочину вже п’ять років. Забезпечення голосування своєї фракції і коаліції за зняття недоторканності з ще одного вбивці — справа честі Президента.

У списку Гандзюк 55 прізвищ, ні за однією немає руху. Три справи проти Стерненко — не росследовано. Справа Устименка — не розслідувано. Справа Булаха — не розслідувано. Справа Михайлика — не розслідувано. Справа Нікітенко — не розслідувано. Справа Кузаконя — не розслідувано. Справу… Більше 50 справ — все не розслідувані. Ви 3 місяці свідомо ігноруєте зустрічі з Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, що є німим свідченням вашого байдужості до нападів на активістів».





Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко вважає голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера замовником і частковим организаторомубийства активістки Катерини Гандзюк. Рищука він називає невинним.