З процесу за Мангеру суд видалив адвоката сім’ї Гандзюк

З судового процесу по обранню запобіжного заходу усуненому з посади голови Херсонської облради Владиславу Мангеру видалили адвоката сім’ї вбитої активістки Катерини Гандзюк Євгенію Закревську. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила екс-подруга покійної Марина Хромих.

«Якщо коротко і просто: Мангеру вручають підозра, починаються дивні речі (у кого-то ламаються замки, до когось невідомі залазять додому, за кимось стежать невідомі ..), власне за Євгенією стежили на машині з херсонськими номерами», — написала вона.

З відповідною заявою захисниця звертається до СБУ. Після цього адвокати Мангера просять суд видалити Закревську з цього судового процесу. Причина – вона тепер потерпіла. Дане клопотання суд задовольнив.

Відтепер виступати на процесі можуть виключно прокурори, так як Закревська фактично позбавлена голосу.