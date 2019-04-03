У Чорнобильській зоні спалахнула пожежа: рятувальники залучили пожежну авіацію

Масштабна пожежа сталася в Чорнобильській зоні відчуження, там зайнялося 30 напівзруйнованих будинків і трав’яний настил. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Так, повідомлення про пожежу біля колишнього смт Поліське Київської області надійшло рятувальникам у вівторок, 2 квітня, близько 14:18.

Пожежа спалахнула на відкритій території площею 10 га і охопив близько 25 відселених напівзруйнованих будівель. Пізніше площа загоряння збільшилася вдвічі, і вогнем виявилися охоплені три десятки покинутих будинків.

Станом на 17:00 рятувальники зуміли зупинити поширення вогню і локалізували його на площі 20 га.

До гасіння пожежі залучили 90 рятувальників та 23 одиниці спецтехніки, в тому числі пожежну авіацію: літак Ан-32П і вертоліт Мі-8.

Станом на 20:00 в Поліському спостерігається тільки одиночне тління залишків відселених напівзруйнованих будівель.