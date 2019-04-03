Голосування в навчальному центрі ЗСУ на Львівщині: переміг Зеленський

За результатами проведеного голосування в навчальному центрі Збройних сил України в Старычах, що у Львівській області, в першому турі президентських виборів перемогу здобув лідер «Квартал-95» Володимир Зеленський, про що у своєму «Фейсбук» повідомив користувач Іван Івануса.

Так, в повідомленні наголошується, що в першому турі президентських виборів в 2019 році на дільниці, де голосували військові навчального центру Збройних сил України в Старычах, що у Львівській області, велика частина голосів була віддана саме Володимиру Зеленському.

Зокрема, він написав: «Як розумію, у нас військові голосують разом з усіма, хіба що крім відомчих госпіталів. Однак там і виборців всього близько п’ятдесяти осіб. Але ось в Старычах, на території ТВО №122 є окремий великий виборчу дільницю для військового містечка. І там досить цікаві результати».

