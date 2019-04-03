Декларація Петренко: 2,4 млн грн доходу і майже мільйон доларів у банку

Міністр юстиції України Павло Петренко задекларував 2,36 млн гривень доходів за минулий рік, левову частку яких складають отримані від банку відсотки.

Про це свідчить його декларація за 2018 рік, опублікована на сайті НАПК.

Так, зарплата Петренко в міністерстві становила 575,4 тис. гривень, ще 1,77 млн гривень відсотки від «Ощадбанку» (не уточнюється, які саме) і 12 тис. гривень – зарплата професора кафедри адміністративного права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

На банківських рахунках глава Мін’юсту зберігає 2,2 млн гривень, 997 тис. доларів і 353 євро. Готівкою Петренко тримає 350 тис. доларів і 80 тис. євро.

Міністр володіє земельною ділянкою у Старих Безрадичах Обухівського району Київської області площею 2,9 га і є власником 50% (разом з сестрою Оксаною) земельної ділянки площею 0,15 га в Нових Петрівцях Вишгородського району Київської області.

Петренко орендує квартиру в Києві площею 150,8 кв. м. Також він вказав місцем реєстрації без будь-якого права користування квартиру в Києві площею 60,5 кв.м (власник – сестра Оксана Петренко).

Глава Мін’юсту володіє автомобілем Volkswagen Golf 2007 року випуску і орендує автомобіль Toyota Camry 2013 року випуску.

Крім того, він задекларував 2 картини, 2 ікони, колекцію з 16 гравюр, а також чоловічі годинники Ulysse Nardin і Perrelet. Також Петренко володіє 25% прав на товарний знак