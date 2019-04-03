“У вас є шість годин”: The Hill опублікувало компромат на Байдена, який шантажував Україну

У 2016 році колишній віце-президент США Джо Байден шантажував влада України відмовою в наданні $1 млрд кредитів. Його головною умовою для надання країні допомоги було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна.

Шокін займався розслідуванням скандальної фірми Burisma, співвласником якої був син Байдена — Хантер. Про це написав американський журналіст Джон Соломон у статті для The Hill.

«Я сказав: «Ви не отримаєте мільярд». Подивився на них і сказав: «Я їду через шість годин. Якщо прокурора не звільняють, то ви не отримуєте грошей», — наводяться в матеріалі цитата Байдена з спогадом про ультиматум президентові України Петру Порошенку.

Після жорсткого заяви американського політика української влади дійсно довелося звільнити Шокіна. Однак, як пише Соломон, українські чиновники розповіли йому, що цим випадком шантаж Байдена не обмежився. І екс-віце-президент США продовжував свій тиск на український політикум протягом декількох місяців, в період з кінця 2015 по початок 2016 року.

Офіційним приводом для звільнення Шокіна став нібито недостатній рівень боротьби з корупцією в країні. Насправді це сталося через широкомасштабної корупційної перевірки газової фірми Burisma Holdings, підконтрольної Байдену-молодшому.

«Банківські записи в США показують, що американська фірма Хантера Байдена, Rosemont Seneca Partners LLC, отримувала регулярні перекази на один зі своїх рахунків — зазвичай понад $166 тис. в місяць — від Burisma з весни 2014 року по осінь 2015 року. У період, коли віце-президент Байден був головним американським чиновником, що займаються Україною та її напруженими відносинами з Росією», — йдеться в статті.

За інформацією Соломона, напередодні свого звільнення Шокін повідомив йому, що напрацював конкретні плани щодо розслідування корупційних махінацій, в яких замішаний син Джо Байдена.

Після цього три найбільш резонансні справи за Burisma були передані Національному антикорупційному бюро України, яке має тісні зв’язки з посольством США в Україні. Відомство поступово «замяло» їх.

Однак Юрій Луценко, який очолив ГПУ після Шокіна, відновив скандальне розслідування «чорного» бізнесу Байдена в Україні.

«Луценко заявив, що деякі відомості, які він знає в справі Burisma, можуть зацікавити влади США, і він хотів би представити цю інформацію новому генеральному прокурору США Вільяму Баррі, особливо про втручання віце-президента», — пише Соломон.

Він додав, що поновлення розслідування щодо махінацій Байдена підтвердив і голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Єдина проблема — це те, що НАБУ створює зволікання зі збором доказів.

Підсумовуючи, Соломон зазначив у своїй статті, що загалом з квітня 2014 по жовтень 2015 року через рахунки української Burisma компанії Хантера Байдена отримали більше $3 мільйонів.

Як повідомляли, в серпні 2017 року прокурор Дмитро Сус заявляв, що відразу після накладення ГПУ арешту на Burisma, підконтрольна екс-міністра охорони природи Миколі Злочевському, генпрокурору Луценко зателефонували «зверху» з вимогою припинити ведення цієї справи.

У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.