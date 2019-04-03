Київську суддю, снявшую арешт з грошей «Європейської мерії» Одеси, звільнили з посади

Вища рада правосуддя прийняв остаточне рішення про звільнення слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва Людмили Кизюн з посади. Раніше суддя зняла арешт з 92 млн гривень, які фігурують у справі «Європейської мерії» Одеси і мера Геннадія Труханова. Рішення прийняли 2 квітня.

НАБУ і САП подали щодо Людмили Кизюн скаргу про її рішення зняти арешт з грошей по справі мера Одеси Геннадія Труханова. ВСП встановив, що з 15 січня повноваження слідчих суддів були припинені, серед яких була і Кизюн. У зв’язку з цим справи, в яких не завершено розгляд, повинні бути передані на новий автоматичний розподіл.

Однак палата ВСП встановила, що суддя Кізюн, всупереч припинення повноважень, не передала 17 таких справ. Серед них було і клопотання від ТОВ «Еліт Девелопмент» про зняття арешту з банківського рахунку.

Суддя письмово виправдалася, що, на її думку, передача справи нібито здійснюється без участі судді, з допомогою його помічників та секретарів судових засідань. Але це заяву спростовується актами про передачу інших справ для перерозподілу, підписаних особисто Кизюн.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Людмила Кизюн скасувала арешт понад 92 млн гривень компанії «Еліт Девелопмент». Підставою для цього суддя порахувала укладений 9 січня договір між «еліт Девелопмент» та Одеською міською радою про зміну ціни зі 185 млн на 90 млн гривень, чому сприяла експертиза КНДІСЕ про ринкової вартості будівлі.

Палата ВСП зазначила, що суддя не вказав у рішенні, яким чином цей новий договір і експертиза впливають на необхідність зняття арешту з коштів. Днем пізніше, 2 лютого, Кизюн надала роз’яснення цього рішення, яке ВСП розцінює як спробу змінити мотивувальну частину. Кизюн роз’яснила, що рішення спрямоване на те, щоб зробити можливим повернення Одеській міськраді більш ніж 92 млн грн. Однак, на думку палати ВСП, роз’яснення не узгоджується з постановою.

Суддя Олена Мозолевская повторно наклав арешт на 185 млн гривень фірми «еліт Девелопмент». Проте вже 7 лютого Кизюн знову зняла арешт з половини грошей компанії за клопотанням від 3 січня (адвокат «Еліт Девелопмент» подавав кілька клопотань за раз). Палата ВСП погодилася, що розглядаючи це клопотання, суддя вийшла за межі своїх повноважень. Крім того, скасовуючи рішення Мозолевський, суддя Кізюн зазначила, що в ній не зазначені підстави для арешту. Однак це була резолютивна частина рішення, куди мотиви не включаються. Тому палата ВСП бачить в її діях умисел.

Нагадаємо, Одеська міськрада майже рік не робив жодних дій для повернення в бюджет 95 мільйонів гривень, які були переплачены при купівлі будівлі для нової мерії.

Ринкова вартість придбаної будівлі заводу «Краян» для розміщення нової мерії була вдвічі завищена під час покупки.

Після цього, міська рада уклав новий договір з фірмою-продавцем, нібито домовившись про вартість в два рази меншою. Одеса повинна була заплатити власнику будівлі не 185 млн гривень, які вже фактично були перераховані і заарештовані наслідком, а 90 млн. Переплачені 95 мільйонів гривень продавець повинен був повернути до бюджету протягом 14 днів. Однак з’ясувалося, що Одеська міська рада майже рік не вживає ніяких заходів для стягнення з фірми «Еліт Девелопмент» частини грошей, які не були заарештовані.