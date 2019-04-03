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У Київській області в одній зі шкіл на дитину впала плитка, його відправили в лікарню

03.04.2019

У Київській області в школі села Музичі Києво-Святошинського району на дитину впала плитка. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Київської області.

“Плитка з залишками цементу впала на одного з школярів, коли учні організовано виходили з приміщення їдальні. Вчитель миттєво відреагувала, відвела хлопчика на безпечну відстань і відразу викликала швидку допомогу. Медики доставили 6-річного школяра у лікарняну установу, де йому діагностували скальповану рану голови та надали медичну допомогу. Зараз стан хлопчика стабільний”, — йдеться в повідомленні.

За даним фактом порушили кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України.

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