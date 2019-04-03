У Медведчука назвали маразмом кримінальну справу проти прикордонників та Державіаслужби

Кримінальну справу проти співробітників Держприкордонслужби та Державіаслужби за переліт Юрія Бойка та Віктора Медведчука в Москву — це передсмертна агонія старої влади.

Про це йдеться в заяві партії «Опозиційна платформа — За життя».

Зокрема, Державне бюро розслідувань повідомило про відкриття кримінальної справи проти співробітників Державної прикордонної служби та Державіаслужби у зв’язку з можливим зловживанням владою або службовим становищем при наданні дозволів на перетин повітряного кордону України з Російською Федерацією під час недавнього перельоту голови Політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука і кандидата в президенти України Юрія Бойка.

«Спроби генерального прокурора Юрія Луценка звинуватити Віктора Медведчука і Юрія Бойка зовсім недавно ми охарактеризували як «черговий маразм останньої стадії». І як у воду дивилися. Тому що порушення ДБР кримінальної справи проти співробітників Держприкордонслужби та Державіаслужби можна описати двома словами: «Маразм міцнішав». Це вже передсмертна агонія старої влади», — заявили в «Опозиційній платформі — За життя».

У партії зазначили, що, намагаючись будь-якою ціною імітувати законність політичної цькування Віктора Медведчука і Юрія Бойка, нинішня влада готова принести в жертву працівників Державіаслужби та прикордонників, які діяли у повній відповідності з законодавством і нормативними інструкціями.

Крім того, в партії нагадали, що ще 22.11.2016 Державіаслужба України дала відповідь з приводу прямих перельотів в Російську Федерацію Віктора Медведчука, у якому йдеться: «Звертаємо вашу увагу, що повітряне судно з бортовим номером P-4GEM має не російську реєстрацію — код вказує на реєстрацію Аруби (Нідерланди). Обмежень щодо виконання польотів іноземними повітряними судами російської реєстрації з території України, за умови виконання процедур, описаних у Правилах надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт в аеропорти України».

«Хочеться запитати генпрокурора, Кабмін і численну армію розслідувачів: де ви були тоді і всі ці роки? Чекали команди «фас»? Ми впевнені, що буде інша команда, і це буде команда «На вихід!». І вже зовсім скоро. Причому таку команду ви об’єктивно заслужили», — відзначили в «Опозиційній платформі — За життя».