В Україні помітили найдорожчий позашляховик у світі

В Україні знайдений легендарний Rolls-Royce Cullinan.

Це найдорожчий позашляховик в світі, передає портал Економічні новини. Коштує така машина 12,5 мільйонів гривень, проте цей Rolls-Royce обійшовся в п’ятнадцять мільйонів.

Машина має дніпропетровську реєстрацію. Cullinan оснащується 6,75-л твін-турбо двигуном V12 потужністю 571 к. с. Розгін до 100 км / год займає 5,7 секунди при максимальній швидкості 250 км / ч.

У минулому році Rolls-Royce продала близько чотирьох тисяч авто, що на двадцять відсотків більше, ніж позаторік.

На честь свого 110-річчя Bugatti представила розкішний гіперкар — єдиний у своєму роді.

Презентація відбулася на автосалоні в Женеві, пише «За кермом». Вартість суперкара Bugatti La Voiture Noire (в перекладі з французького «Чорний автомобіль») становить 16,5 млн євро або близько 19 мільйонів доларів.

La Voiture Noire створений на базі гіперкара Chiron, але відрізняється кузовом з чорного карбону зі вставками з вуглеволокна.

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Дизайн наслідує стилістику знаковою ретро-моделі Type 57SC Atlantic, яка була розроблена сином засновника компанії Жаном Бугатті в 1936 році.

«Ми віддаємо данину давнім традиціям, Франції і творчості Жана Бугатті. У той же час ми переносимо неординарні технології, естетику і екстремальну розкіш в нову епоху», — заявив президент Bugatti Стефан Вінкельманн.

Авто оснащене 16-циліндровим двигуном об’ємом 8 літрів і потужністю 1,5 тисячі кінських сил. Такий мотор дозволяє розігнатися з місця до першої «сотні» за 2,5 секунди. Максимальна швидкість La Voiture Noire — 485 кілометрів на годину.

Кожна деталь машини, в тому числі кузов, зроблені вручну.

La Voiture Noire зроблений в єдиному екземплярі, і, як повідомив Стефан Вінкельманн, вже проданий.

За чутками, придбав гіперкар екс-глава Volkswagen Group Фердинанд Піх — онук легендарного Фердинанда Порше. Офіційно в прес-релізі покупця назвали просто «великий шанувальник бренду».

Нагадаємо, Mercedes-Benz засвітив вигляд першого гоночного електрокара.

Як повідомляв Hyser, в мережі показали ексклюзивні моделі Porsche, які мало хто бачив.

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