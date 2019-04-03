Лікарі розповіли, як очистити організм від паразитів народними засобами

Глисти живуть в організмі людей і викликають ураження окремих органів або порушують загальний стан організму.

Вони є причиною схуднення, нудоти, блювоти, запаморочення, болі в подложечной області та свербежу шкіри. Про це пише «gazeta1».

Ця хвороба викликається гельмінтами — паразитичними черв’яками (глистами). Яйця глистів через забруднені руки, їжу, воду потрапляють в організм людини. У тілі вони виділяють токсичні речовини, порушують процеси травлення, вражають центральну і вегетативну нервову системи, знижують імунітет.

Найбільш поширеними глистами у організмі людини є аскариди, гострики, волосоголовці. Рідше зустрічаються стрічкові глисти. Вилікуватися від глистів можна і народними засобами. Про це стверджує позаштатний консультант, медик і валеолог Галина Кожий.

«Під час лікування з приводу аскарид і гостриків в тиждень призначають дієту, що складається з хліба, овочів, жовтої ріпки, фруктів, ячмінної каші. На деякий час вилучають вершкове масло, сметану, м’ясо, рибу, масло.

Через 3 доби після початку дієти дають настій суміші лікарських рослин, до складу якої входять: квіткові кошики ромашки лікарської, коріння тирличу жовтого, молоді суцвіття пижма звичайного, трава полину гіркого, кора крушини ламкої. Все — по 25 р.

Столову ложку суміші залити 200 мл окропу, витримати 3 хв на водяній бані. Приймати до 1 склянки настою 3 доби поспіль вранці і ввечері. Дітям молодшого віку дають по 1/4 склянки», — розповіла вона.

Також при різновиди глисти – гострики протягом 1 тижня перед сном рекомендують приймати по 20-30 мл настою часнику (10 г подрібненого часнику залити 100 мл кип’яченої води, настояти 24 годин, процідити.) Для клізм використовують 20-30 мл настою. Вводять 1 раз на день перед сном протягом 7 діб. Зазвичай буває досить 2-3 клізми.

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Для виведення волосоголовців рекомендують таку суміш: трава золототисячника звичайного — 1 столова ложка; суцвіття цмину піскового — 1 столова ложка; листя вахти трилистий — 1 чайна ложка; корені тирличу жовтого — 1 чайна ложка. Суміш залити 600 мл води, закип’ятити, додати ложку суцвіття пижма звичайного і настоювати цілу добу в теплому місці. Випити 3 порції відвару з проміжком в один час, а потім випити проносне. Лікування повторити через 2-3 тижні.

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