В інтернеті з’явилися фотографії найкрасивіших водоспадів

У мережі з’явилися фотографії найкрасивіших водоспадів.

Ці знімки зібрані з різних точок Землі, передає портал Акценти.

Анхель з Венесуели — це найвищий у світі водоспад. Його висота складає майже один кілометр, а ширина — 107 метрів. Він був названий назвали на честь льотчика Джеймса Ейнджел, який пролетів над водоспадом в 1933 році.

Водоспад з Нової Зеландії, який називається Сазерленд є найвищим в країнах Окении. Його висота — 580 метрів. Він знаходиться на території нацпарку Фьордленд.

Кайетур з Гайани вважається самим потужним водоспадом на планеті. Його висота становить двісті двадцять шість метрів. Його бризи створюють унікальну веселку, що і привертає туристів зі всього світу.

Водоспад Вікторія вважається найкрасивішим. Його ширина майже два кілометри, висота 107. На дно ущелини з гуркотом падають на сотні мільйонів літрів води в хвилину.

Скогафосс є одним з найбільш примітних місць в Ісландії. Він унікальний і красивий, незважаючи на те, що має висоту всього шістдесят метрів.

У Нью-Йорку є найвідоміший водоспад на планеті — Ніагарський водоспад. Також тут можна побачити меморіал видатному вченому Ніколі Теслі, який придумав спосіб переробки потужності водних потоків в електроенергію.



До речі, фото дивовижного явища опублікували жителі Закарпаття. У ніч на 21 березня, о 3:43 годині за київським часом закарпатці могли спостерігати Супермісяць. Цієї ночі Місяць перебував ближче до Землі на своїй еліптичній орбіті, з-за чого здавався максимально великим.

У мережі були опубліковані фото в рамках міжнародного конкурсу. Мова йде про Outdoor Photographer of the Year 2018. Найкращі фотографії були обрані з двадцяти тисяч учасників. Найкращим був обраний фотограф Роберт Биркби. Серед учасників були і фотографи з України.

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Суспільство

Також художник з Бельгії Мішель Пітерс безумовно володіє особливим талантом в пейзажної фотографії. Свою пристрасть до зйомки він відкрив під час подорожі по просторах Нової Зеландії. Простори фіордів Норвегії та старовинні замки Німеччини, дика природа Скандинавії і лаконічна архітектура Данії — кращі роботи Мішеля Пітерса зібрані в цій добірці.

Північні країни володіють специфічним чарівністю холоду і нескінченних льодів. Це величезні простори незайманої рукою людини природи. А коли фотографу все ж вдавалося зловити сліди цивілізації, знімки окремих будинків і ніби загублених у снігові бурі поїздів тільки підкреслили морозний самотність Півночі.

Також на озері Мічиган зафіксували рідкісне явище опубліковані фото.

Причина такого феномену: перепади температур, передає Главком. На озері лід застиг у незвичайній формі. Можна побачити, як він розколовся на безліч осколків і як він переливається на сонці.

Також неозброєним оком видно, що зі шматочків застиглого льоду формуються цілі пагорби. Фахівці кажуть, що лід при цьому рідкісне явище дуже нестабільний і просять утриматися від прогулянок по ньому.

Нагадаємо, що фотограф опублікував знімки, зроблені з повітря.

Раніше Hyser повідомив, що Велика Китайська стіна перетворилася на снігову гірку (фото).

Також Hyser писав, що опубліковані видовищні знімки з кабіни пілота.