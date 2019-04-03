Вчені назвали напій, який призводить до раку: «Вживають майже всі»

Алкоголь може призвести до онкології.

До таких висновків прийшли австралійські вчені, провівши ряд ретельних досліджень, передає портал Акценти.

Самі дослідники стверджують, що в наступному десятилітті ожиріння може стати причиною 17 з половиною тисяч випадків онкології молочної залози. З них 11 тисяч 600 випадків — випадає на частку алкоголю.

Сім відсотків жінок хворіють на онкологію із-за прийому гормональних ліків, які використовуються в процесі менопаузи.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я попередила про продукти, які є причиною небезпечних хвороб.

В першу чергу мова йде про сосиски та ковбаси. Невисока ціна цих продуктів — вірний знак того, що в них міститься крайній мінімум м’яса. При цьому в дешевій ковбасі та сосисках багато потенційних канцерогенів, які викликають онкологію при регулярному вживанні.

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Також небезпечними є напівфабрикати. Найбільш небезпечними інгредієнтами, присутніми в їх складі є фосфати і трансжири. Великий вміст фосфатів в організмі неминуче послаблює кістки, негативно діє на нервову систему, а також різко підвищує ризик інфаркту. Трансжири створюють проблеми з судинами.

Також небезпечним є твердий сир за нижчою, в якому міститься багато маргарину. Це також провокує проблеми з серцево-судинною системою.

Ще небезпечними продуктами є консерви дешеві солодощі. У перших є багато металів, які провокують онкологію, а в солодощах є багато шкідливих добавок і трансжирів.

Нагадаємо, медики розповіли про негативний вплив, здавалося б, нешкідливих продуктів на зір людини. Мова йде про солодощі.

Ці продукти харчування здатні посилити всі хвороби очей.

Так, при вікової макулярної дегенерації прості цукру призводять до запалення. Якщо зловживає солодким людина з катарактою, то це може призвести до набухання і змін у кришталику, підкреслюють дослідники.

Люди, що вболівають ретинопатією, можуть і зовсім позбутися зору після вживання цукру, який викликає незворотні ушкодження кровоносних судин сітківки. У людей з глаукомою високий рівень цукру в крові може привести до звуження кровоносних судин в очах, що може також впливати на втрату зору.

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я відзначили, що 300 мільйонів людей у всьому світі мають проблеми зі зором, при цьому про що говорить поїдання солодощів.

Раніше Hyser повідомляв про продукти допоможуть вам залишатися здоровими.

Також Hyser писав, що вчені передбачають масову епідемію онкології.

Нагадаємо, що улюблена їжа може розповісти про ваших психічних розладах.