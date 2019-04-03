У Єгипті виявили загублений палац фараона Рамзеса II

У Єгипті виявили загублений палац Рамзеса II.

Американські археологи знайшли в Абідосі поруч з храмом фараона Рамзеса II прибудову, прикрашену картушами Рамзеса II, пише hvylya.

Імовірно вчені вважають, що це і є той самий палац фараона. Під час розкопок, що проводилися у вже відомому храмі в Абідосі, археологи знайшли кам’яний прохід в іншу будівлю, на якому були нанесені ті ж ієрогліфи, що і біля основи храму. Стіни цього проходу були викладені з цегли-сирцю, а підлога — з вапнякових плит.

Генсек Вищої ради з пам’ятників старовини Мустафа аль-Вазірі заявив, що будова нагадує спорудження храмового комплексу батька Рамзеса II Мережі I, що знаходиться в 300 метрах від знайденого палацу.

Крім того, він зазначив, що знахідка дозволить переглянути план храму, який був знайдений 160 років тому.

У 2016 році археологи знайшли в 400 метрах від Поминального храму Мережі I в Абідосі стародавнє місто-кладовище. Фахівці виявили фрагменти хатин, керамічні вироби та інструменти з каменю. Також були знайдені 15 великих поховань, які вказують на високий статус похованих там людей.

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Головне

Нагадаємо, що археологи виявили закусочну, у якій імовірно подавали гарячу їжу швидкого приготування, схожу на сучасний фастфуд.

У Помпеях знайшли закусочну, яка продавала фастфуд, в період Давньоримської імперії.

Фастфуд званий термополией виявили під час розкопок на перетині вулиць на ділянці Regio V. На стінах закладу збереглися яскраві фрески, що прикрашали прилавок. Закусочна пробула під попелом близько 2000 років.

На фресках зображено нереїда, осідлавши морського коня, і епізод з закусочної. Археологи порівняли її з вивіскою сучасного бару. Примітно, що поряд були знайдені амфори, нагадують зображення на фресці.

Фахівці припускають, що в таких закладах подавали гарячу їжу. У Помпеях знайдено близько 80 подібних місць.

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