Медики назвали 10 продуктів, які допоможуть травленню

Правильне харчування приведе до благополуччя не тільки здоров’я організму, але і зробить ваш живіт плоским.

Погані продукти, стрес і швидке харчування зазвичай призводять збільшення розміру талії, ваги і здутті живота, передає «Жіночій світ».

Існує кілька невеликих хитрощів за столом, що дозволяють отримати плоский і стрункий живіт за короткий час.

Яблуко

Цей фрукт не містить калорій, багатий клітковиною, яка, в свою чергу, корисна для поліпшення роботи кишечника. Яблуко сприяє травленню і усунення газів.

Папайя

Цей фрукт допомагає травленню і усуває зайву рідину з організму. Його м’якоть містить папаїн — корисна речовина для відновлення фігури, а також вітамін С і воду.

Фенхель

Допомагає позбутися від зайвих токсинів, поліпшити травлення і очистити організм для детоксикації.

Грейпфрут

Завдяки присутності спеціального ферменту, грейпфрут допомагає усувати здуття живота завдяки присутності спеціального ферменту.

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Суспільство

Спеції

Від кропу до імбиру і шафрану, спеції не тільки ідеально підходять для ароматизації будь-якої страви, замінюючи сіль, але вони також обмежують утворення газів у кишечнику.

Цільне зерно

Чудово підходить для схуднення, так як вона багата клітковиною і здатне надовго насичувати. Цільнозернові продукти нормалізують гарне функціонування кишечника, допомагаючи усунути набряки і жир.

Йогурт

Завдяки ферментам він відновлює баланс кишкової бактеріальної флори, забезпечуючи здоровий кишечник.

Спаржа

Вона багата водою і приємна на смак, здатна спустошити організм, позбавляючи від накопичених відходів і змушуючи відчувати себе легше і краще.

Ківі

Цей фрукт багатий на вітамін С і насичений цінними для організму речовинами, який протидіє накопиченню жиру в області живота.

Чай

Достатнє зволоження необхідно для здоров’я всього організму. А для детоксикації кишечника треба пити зелений чай, настій лаврового листа, чай з насіння фенхелю, солодки, м’яти або анісу.

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