У Києві раптово зацвіли магнолії: перші фото

У Києві зацвіли магнолії, з’явися фотографії.

Знімки були зроблені в ботсаду ім. Фоміна поруч зі станцією метро Університет, передає Главком. Зазначається також, що ці рослини квітнуть по всій столиці.

Дані квіти до Києва стали завозитися і висаджуватися з 1905 року.У 1938 році в путівнику «Київський Ботанічний сад ім. Фоміна» опублікували фотографію квітучої магнолії, яку в 1930 році саджанцем завезли з Німеччини. На даний момент цій рослині більше вісімдесяти років і досягає воно чотирьох з половиною метри. Магнолія визначена як пам’ятник охорони природи місцевого значення.

Також в Київ завозили магнолії з Берліна, а також саджанці з Ужгородського та Львівського університетів.



Нагадаємо, в Каліфорнії зняли так зване «суперцветение» весняних квітів з космосу за допомогою супутника WorldView-2. На знімках показують каньйон Уокер в 80 кілометрах від Лос-Анджелеса, який зацвів помаранчевими маками.

Виникло воно з-за поєднання рясних дощів і не дуже високих температур, які благотворно позначилися на рослинах.

Це привернуло величезний потік туристів, із-за чого в сусідньому з каньйоном містечком Ельсінор утворилися затори.

А місцева влада ухвалила рішення обмежити доступ в каньйон по вихідним для зменшення стовпотворіння.

Раніше повідомлялося, що в Нідерландах в парку квітів Кекенхоф зацвіли мільйони тюльпанів.

Кекенхоф не просто так називають Садом Європи. Його площа становить 32 га, яка просто потопає в яскравих барвах квітів всіх різновидів.

Тут представлені близько 800 видів тюльпанів (в загальній складності понад 4,5 мільйонів кольорів). Також тут цвітуть червоні троянди, гіацинти, нарциси та орхідеї.

Нагадаємо, квіткові композиції в Кекенхоф постійно змінюються. Головна тема 2019-го заявлена як «Сила квітів».

Так як тюльпан цвіте всього два тижні, то садівники парку оперативно чергують ранні та пізні сорти. Коли перші в’януть — естафету підхоплюють пізні. Таким чином парк цвіте вісім тижнів.

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Взагалі, вирощування тюльпанів є традиційним заняттям місцевих жителів.

Причому тюльпани йдуть не тільки на експорт. Квіти в Голландії є невід’ємною частиною повсякденного життя. Навіть ті, у кого немає свого саду, купують букети по дорозі додому. Вони створюють атмосферу затишку і асоціюються у голландців з будинком.

Важливо відзначити, що під час Другої світової війни на Нідерланди обрушився масовий голод. За різними даними в той час від голодо померло близько 18-20 тисяч осіб.

За спогадами знаменитої актриси Одрі Хепберн, люди рятувалися тим, що їли квіткові цибулини.

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