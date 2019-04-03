Експерти розповіли, як харчуватися при захворюваннях нирок

Медики розповіли, як харчуватися при хворобі нирок.

Головним є принцип в тому, щоб харчуватися в основному вуглеводами, а білки з жирами обмежувати, передає Судово-юридична газета. Крім цього, обмежується споживання солі, адже вона затримує рідину в організмі і навантажує нирки.

Крім цього, необхідно контролювати не тільки продукти, але і режим харчування. Лікарі радять харчуватися дробно — близько п’яти-шести разів на день маленькими порціями.

Пити потрібно 1,5 л рідини в добу, включаючи супи, бульйони, чаї, рідкі страви. Також не варто солити їжу. Фахівці радять замінити її лимонним соком. Також експерти закликають харчуватися приблизно в один і той же час.

В основі живлення повинні бути овочі, а також відмовтеся від алкогольних напоїв повністю.

Нагадаємо, що дієтолог Людмила Бабич розповіла, які напої знижують почуття голоду.

Так, за її словами, у народній медицині існує не одна сотня рецептів для зниження почуття голоду.

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«У народній медицині кілька десятків, а то і сотень, рецептів для зниження почуття голоду. Але варто пам’ятати, що далеко не всі трави можна вживати без схвалення лікаря. До того ж, так само як і в ліків, лікарських трав є протипоказання, тому завжди потрібно враховувати особливості організму, наявні недуги і переносимість тих чи інших речовин.

Існує простий і безпечний рецепт — на склянку теплої кип’яченої води беремо 1 чайну ложку меду, видавлюємо кілька часточок лимона, розмішуємо і п’ємо маленькими порціями. 3 склянки цього напою, випиті протягом дня, забезпечать організм корисними мікроелементами, позбавлять від почуття голоду, прискорять процес позбавлення від зайвих кілограмів і запустять механізм самоочищення організму», — говорить лікар.

Крім того, народні цілителі звертають увагу на настій листя кульбаби, квітів пижма і подорожника. Проте передозування цих напоїв несе шкоди організму, тому дотримуйтесь зазначені рекомендації.

Також відмінником помічником стане відвар з брусниці або журавлинний морс без цукру.

Нагадаємо, що названо рослина, яка захищає від багатьох хвороб.

Раніше Hyser повідомив, що дієтологи дозволили українцям пити алкоголь.

Також Hyser писав, як не заморити себе голодом на роботі.