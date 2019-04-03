Мішель Пфайффер знову стала Жінкою-кішкою і взяла в руки батіг: відео

Мішель Пфайффер

60-річна Мішель Пфайффер досить часто згадує одну з своїх знакових кіноролей — Жінки-кішки, яку вона зіграла у фантастичному бойовику «Бетмен повертається» (Batman Returns). Днями актриса в черговий раз порадувала шанувальників стрічки, опублікувавши у своєму Instagram короткий відеоролик, на якому видно, як віртуозно вона управляється з довгим батогом (саме хлист був головним знаряддям персонажа Мішель в «Бетмена»).

Не складніше, ніж їзда на велосипеді,

— з гумором підписала ролик Пфайффер, продемонстровав фанатам, що навіть через 27 років після зйомок фільму все ще пам’ятає, як правильно махати батогом.

За кілька днів до публікації цього відео Мішель поділилася з фанатами ще одним роликом, повідомивши, що знайшла хлист у себе вдома: актриса зазначила, що знаряддя потребує косметичного ремонту.

Кілька місяців тому Пфайффер вже нагадувала шанувальникам про свою роль у «Бетмен повертається». Тоді актриса створила аккаунт в Instagram, і першою публікацією в ньому став уривок з фільму, в якому Жінка-кішка у виконанні Мішель грайливо каже «Мяу».

Мішель Пфайффер у фільмі «Бетмен повертається»

У своїх інтерв’ю Мішель зазначала, що не вирішувалася створити свою сторінку в соцмережі раніше, тому що довго боялася критики і негативу інтернет-користувачів.

Я дуже боялася, що скажу чи зроблю що-то не так, і люди почнуть на мене злитися. Я почала цікавитися Instagram після того, як їм захопилися мої друзі. Тоді я вирішила, що це дійсно весело. До того ж на своїй сторінці у мене є можливість спілкуватися з шанувальниками в режимі онлайн,

— розповіла Пфайффер.

Нагадаємо, що прем’єра фільму «Бетмен повертається» з Мішель Пфайффер відбулася в 1992 році. У фільмі, знятому за коміксів DC, актриса зіграла мешканку Готема Селіна Кайл, яка, надихнувшись прикладом Бетмена, шиє собі чорний вініловий костюм, бере батіг і вирушає на допомогу жителям міста.

До речі, в 2018 році Пфайффер знову знялася в супергеройському кіно — вона виконала роль Оси у фільмі «Людина-мураха і Оса» (Ant-Man and the Wasp). В цьому ж образі Мішель постане у фантастичному бойовику «Месники: Фінал» (Avengers: Endgame), російська прем’єра якого відбудеться вже 29 квітня.

Мішель Пфайффер

ФОТО Gettyimages.ru/Instagram