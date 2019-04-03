Романтика на узбіччі: Шакіра і Жерар Піке зробили селфи на автомийці

Жерар Піке та Шакіра

42-річна Шакіра і 32-річний Жерар Піке, здається, повністю згодні з тим, що щастя любить тишу. Нескінченними селфи своїм передплатникам подружжя не набридають, а тому їх сімейна ідилія ще не приїлася шанувальникам. Кожен новий спільний кадр пари набирає мільйони лайків.

Не стало винятком і чергове оновлення в блозі відомої співачки. Розкішні інтер’єри та люксові яхти Шакірі і Жерару для ідеального селфи не потрібні, адже з милим Instagram-рай і на автомийці. Так-так, саме там пара і зробила нове фото.

Обнімашки, поки миється машина!

— підписала знімок Шакіра.

Жерар Піке та Шакіра

Треба відзначити, що останній раз знаменитість викладала спільну фотографію зі своїм чоловіком ще в кінці грудня минулого року. Естафету мімімі-моментів Піке і Шакіра передають один одному хоч і не так часто, як хотілося б прихильникам, але досить регулярно.

Шакіра і Жерар Піке з синами Міланом і Сашею

Так, у своєму блозі знаменитий футболіст завжди знаходить місце не тільки для фото з тренувань і новин про чергові досягнення, але і для зворушливих сімейних моментів, спростовуючи тим самим періодично курсують в пресі чутки про розставання пари.

А от фінансові труднощі, на жаль, стали для Шакіри дійсністю. Так, наприкінці минулого року в газеті El Pais повідомили, що співачці пред’явлено звинувачення в ухиленні від сплати податків на території Іспанії, де за даними прокуратури Барселони, вона проводить досить багато часу для того, щоб вважатися резидентом і, відповідно, платити податки.

Втім, нові подробиці з тих пір у цій справі поки не з’явилися: іспанські податкові органи, мабуть, дуже зайняті іншими зоряними фігурантами своїх справ, адже претензії від них свого часу отримували також футболісти Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі і тенісист Рафаель Надаль.

ФОТО Instagram