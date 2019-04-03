Голови МЗС НАТО хочуть посилити присутність в Чорному морі

Глави зовнішньополітичних відомств країн-членів Організації північноатлантичного договору (НАТО) мають намір погодити пакет заходів для посилення присутності в регіоні Чорного моря.

Перш за все, глави МЗС Альянсу мають обговорити усі елементи воєнної загрози з боку Росії.

За словами посадовця, союзники НАТО будуть пробувати погодити пакет заходів для зміцнення воєнної присутності Альянсу в Чорному морі, яке стало осередком напруження з Москвою через захоплення українських суден у листопаді минулого року.

“Увага зосереджуватиметься на позіції оборони та стримування Альянсом у регіоні Чорного моря”, – сказав посадовець і додав, що пленарна сесія у четвер, 4 квітня, стосуватиметься Росії, в тому числі, порушення Москвою Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, про що заявляють у Вашингтоні.