Денис Казанський: Зеленський регулярно робить те, чого не робить жоден політик

Бачу, багато зараз пишуть всякі нехороші речі про людей, які проголосували за Зеленського.

Знову витягли на світ улюблений багатьма теза про «поганий народ». Але іншого народу в нас, як відомо, немає і не буде. Оголосити 5 млн людей ідіотами — найпростіше. Набагато складніше і важливіше зрозуміти, чому люди зробили такий вибір. Якщо рейтинг влади виявився в 2 рази нижче, ніж рейтинг «клоуна», то це проблеми не клоуна, а влади. Є над чим замислитися.

Міркування про «поганий народ» нагадують мені скарги збанкрутілих регіоналів, типу вижив з розуму старого Азарова, які теж продовжують звинувачувати у своєму провалі то фашистів, то «майдаунів», то Маккейна, не розуміючи, що головною причиною Майдану були вони самі. Високий відсоток голосів у Зеленського — лише наслідок невдоволення суспільства тим, як чинний президент керував країною попередні п’ять років. Безглуздо лаяти народ за те, що він не задоволений владою. Краще дізнатися, які причини такого невдоволення і спробувати їх усунути хоча б частково.

Проблема не в конкретному Зеленском. Його підтримка — це протестне голосування. Банальна помста виборців не виправдав надій політикам. Так, багато в чому ірраціональна помста. Але так вже влаштована людина. Не тільки українець, а людина в принципі. Нами часто рухають емоції і пристрасті. Он, американці теж вибрали свій гібрид Зеленського та Балашова, а у них на це було набагато менше причин, так що не треба розповідати казки про «поганий народ».

Важливо розуміти, що якщо б Зеленський залишився шоуменом і не пішов у політику, ледь його виборці стали б голосувати за Порошенка. Очевидно, що вони б просто проголосували за інших популістів з опозиційною риторикою. У кого Зеленський «з’їв» електорат? Звичайно ж, насамперед це Юлія Тимошенко, яку ще рік тому передбачали впевнену перемогу в першому турі. Звичайно ж, це Ляшко, якому деякі соціологи раніше давали 3-4 місце. І, зрозуміло, це Бойко і Вілкул. На сході Зеленський взагалі зробив неможливе — зазіхнув на електорат регіоналів. Не будь Зеленського — всі перераховані вище політики отримали б на кілька відсотків більше. Але чи зміг би поліпшити свій результат чинний президент.

Голосування за Зеленського — протест проти обридлих політиків. Давно вже доведено, що не буває поганих народів, а от поганих політиків — скільки завгодно. Зеленському навіть не довелося особливо старатися, щоб отримати такий результат. За нього постаралася чинна влада. Кожну невиконану обіцянку, кожен корупційний скандал, кожен отмазавшийся злочинець, який уникнув в’язниці — все це була робота на популяризацію умовного Зеленського.

До речі, спочатку вважалося, що на його місці буде Вакарчук. І якщо б у того вистачило рішучості, цілком можливо, що він був би на місці Зеленського. Тому що народу важливий не сам Зеленський, а просто нове обличчя не з політики. Важливо просто «трахнути» систему з її договорняками, корупцією та іншими вадами.

У Порошенка був прекрасний шанс «трахнути» цю систему самому, стати президентом-реформатором, відправити за грати хоча б 5-10 одіозних покидьків, отримати підтримку мас і ліквідувати передумови для успіху популістів. Але він з якоїсь причини не захотів цього робити. На жаль. Тому народ, який підтримав Порошенко в 2014 році, тепер розчарувався і почав шукати іншого лідера. І звинувачувати людей в цьому безглуздо — така людська природа. Слово «популізм», як відомо, народилася не в Україні. Це не наша національна біда.

Ми такі ж, як усі.

До речі, знаєте, що робить Зеленський і чого не робить жоден з інших топ-політиків України?

Він регулярно, раз на кілька днів, звертається до своїх прихильників через Instagram і Facebook. Не виступає на прес-конференціях, не записує звернення до нації по ТБ. А просто говорить у камеру телефону, коментуючи якісь події, які з ним відбуваються. Без довгих пафосних виступів, а так, по-свійськи. Як ніби говорить по скайпу саме з тобою. І ці короткі ролики в одному тільки Инстаграме дивляться мільйони людей.

Як думаєте, що людям сподобається більше. Такий стиль або кондовий стиль чиновників? Чи, може, стиль провладних спікерів? Сумнівних, а іноді й відверто божевільних персонажів, які часто просто хамлять опонентам і поливають їх брудом. Думаю, відповідь очевидна. Поки на ефірах адвокатом влади буде виступати Тарас Чорновіл, який розповідає, як ледарі українці розмітають з прилавків чорну ікру, рейтинги влади будуть тільки падати, а Зеленському навіть не потрібно буде ходити на дебати.

Сподіваюся, уроки першого туру, змусять українських політиків замислитися

Денис Казанський